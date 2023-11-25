Почеттино: Поражение от Ньюкасла - худший матч сезона для Челси

Аргентинец прокомментировал разгромный матч.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился своими мыслями после поражения от Ньюкасла.



Напомним, что "сороки" нанесли поражение Челси на Сент-Джеймс Парк со счетом 4:1, а Рис Джеймс был удален с поля.



Почеттино, руководитель "синих", признал, что это был самый неудачный матч его команды в этом сезоне. Тем не менее, он утверждает, что у них нет причин для жалоб, и они должны продолжать работать.



"Это был наш худший матч в этом сезоне. Было трудно находиться на трибунах.



Мы не можем жаловаться на результат. С самого начала мы не смогли адекватно анализировать игру. Мы не играли так, как нужно, наше действие было недостаточно интенсивным и энергичным. Когда счет был 1:1, у нас был шанс заставить противника отступить, но для Ньюкасла все шло слишком легко. Вот почему я разочарован нашей игрой.



У нас молодая команда, которой необходимы такие испытания для роста. Мы отправимся в отель и начнем тренировку с утра, выходных не будет. Нельзя обвинять отдельных игроков, мы команда. Нам нужно понять, на каком уровне мы должны играть и извлечь уроки", - приводит слова аргентинца BBC.