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Валенсия с Яремчуком сыграла вничью с Сельтой

Украинец не помог помочь команде выиграть матч.
Валенсия с Яремчуком сыграла вничью с Сельтой
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги, прошедшего 25 ноября, суббота, футбольные клубы Валенсия и Сельта сыграли вничью, не забив ни одного гола.

Роман Яремчук, украинский форвард Валенсии, присоединился к игре только на 84-й минуте, но, к сожалению, не смог проявить себя в атаке.

По итогам этого матча, Валенсия занимает девятое место в турнирной таблице с 19 очками, в то время как Сельта находится на 18-й позиции, имея в своем активе всего восемь баллов.

Статистические данные матча Валенсия - Сельта отражают следующую картину:

Валенсия - Сельта 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 0.72
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 0 - 1
Угловые: 5 - 7
Фолы: 13 - 7

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