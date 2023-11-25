Валенсия с Яремчуком сыграла вничью с Сельтой

Украинец не помог помочь команде выиграть матч.

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги, прошедшего 25 ноября, суббота, футбольные клубы Валенсия и Сельта сыграли вничью, не забив ни одного гола.



Роман Яремчук, украинский форвард Валенсии, присоединился к игре только на 84-й минуте, но, к сожалению, не смог проявить себя в атаке.



По итогам этого матча, Валенсия занимает девятое место в турнирной таблице с 19 очками, в то время как Сельта находится на 18-й позиции, имея в своем активе всего восемь баллов.



Статистические данные матча Валенсия - Сельта отражают следующую картину:



Валенсия - Сельта 0:0



Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 0.72

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 8 - 13

Удары в створ: 0 - 1

Угловые: 5 - 7

Фолы: 13 - 7