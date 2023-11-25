Мудрик не помог Челси избежать разгрома от Ньюкасла

"Синие" доигрывали матч вдесятером.

В субботу, 25 ноября, в рамках 13-го тура Английской Премьер Лиги, Ньюкасл встретился с Челси на своем домашнем стадионе. Игра завершилась в пользу хозяев поля со счетом 4:1.



В первом тайме обе команды отметились забитыми мячами, но в дальнейшем игра развивалась в пользу Ньюкасла. "Сороки" начали активно атаковать ворота гостей.



Во втором тайме Челси, кроме двух пропущенных мячей, также получил красную карточку, что существенно усложнило их положение в матче.



Финальный аккорд в этом голевом празднике поставил Энтони Гордон. Итоговый счет - разница в три мяча в пользу "сорок".



Статистика матча Ньюкасл - Челси 13-го тура АПЛ:



Ньюкасл - Челси 4:1



Голы: Исак (13'), Ласкелесс (60'), Жоэлинтон (61'), Гордон (83') - Стерлинг (23')



Ожидаемые голы (xG): 2.58 - 0.66

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 14 - 7

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 4 - 2

Фолы: 13 - 18



Составы команд:



Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс (Дамметт, 86'), Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли (Диалло, 90'), Альмирон (Мерфи, 87'), Жоэлинтон, Гордон (Ндивани, 90'), Исак (Ритчи, 81').



Челси: Санчес, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер (Мудрик, 69'), Фернандес, Палмер (Колуилл, 75'), Угочукву (Кайседо, 69'), Стерлинг (Мадуэке, 87'), Джексон (Броя, 69').



Предупреждения: Триппьер (22'), Угочукву (41'), Жоэлинтон (45'), Ласселс (46'), Джеймс (55'), Стерлинг (59'), Кукурелья (77'), Колуилл (81'), Ритчи (90').



Удаление: Джеймс (73').