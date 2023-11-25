Мудрик не помог Челси избежать разгрома от Ньюкасла
В субботу, 25 ноября, в рамках 13-го тура Английской Премьер Лиги, Ньюкасл встретился с Челси на своем домашнем стадионе. Игра завершилась в пользу хозяев поля со счетом 4:1.
В первом тайме обе команды отметились забитыми мячами, но в дальнейшем игра развивалась в пользу Ньюкасла. "Сороки" начали активно атаковать ворота гостей.
Во втором тайме Челси, кроме двух пропущенных мячей, также получил красную карточку, что существенно усложнило их положение в матче.
Финальный аккорд в этом голевом празднике поставил Энтони Гордон. Итоговый счет - разница в три мяча в пользу "сорок".
Статистика матча Ньюкасл - Челси 13-го тура АПЛ:
Ньюкасл - Челси 4:1
Голы: Исак (13'), Ласкелесс (60'), Жоэлинтон (61'), Гордон (83') - Стерлинг (23')
Ожидаемые голы (xG): 2.58 - 0.66
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 14 - 7
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 4 - 2
Фолы: 13 - 18
Составы команд:
Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс (Дамметт, 86'), Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли (Диалло, 90'), Альмирон (Мерфи, 87'), Жоэлинтон, Гордон (Ндивани, 90'), Исак (Ритчи, 81').
Челси: Санчес, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер (Мудрик, 69'), Фернандес, Палмер (Колуилл, 75'), Угочукву (Кайседо, 69'), Стерлинг (Мадуэке, 87'), Джексон (Броя, 69').
Предупреждения: Триппьер (22'), Угочукву (41'), Жоэлинтон (45'), Ласселс (46'), Джеймс (55'), Стерлинг (59'), Кукурелья (77'), Колуилл (81'), Ритчи (90').
Удаление: Джеймс (73').