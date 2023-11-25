Боруссия Дортмунд переиграла Менхенгладбах в дерби

Завершился очередной матч немецкой Бундеслиги.

В рамках 12-го тура Бундеслиги 25 ноября состоялось борусийское дерби, где Боруссия Дортмунд встречалась с Боруссией Менхенгладбах.



Матч начался с активной игры гостей, которые уже на 13-й минуте открыли счет. Хотя их второй гол был отменен из-за офсайда, на 28-й минуте Коне увеличил преимущество гостей.



Однако, на 30-й минуте Забитцер сократил отставание, а Фюллькруг на 32-й минуте сравнял счет. В завершение первого тайма Байно-Гиттенс вывел "шмелей" вперед.



Во втором тайме команды не смогли продемонстрировать активную игру, и единственный гол был забит Маленом в компенсированное время, закрепив победу Боруссии Дортмунд.



Статистика матча Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах 12-го тура чемпионата Германии:



Боруссия Д - Боруссия М 4:2

Голы: Забитцер, 30, Фюллькруг, 32, Байно-Гиттенс, 45, Мален, 90+7 - Райц, 12, Коне, 28



Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 20 - 9

Удары в створ: 13 - 3

Угловые: 5 - 4

Фолы: 11 - 11

Атаки: 117 - 100



Составы команд:



Боруссия Д: Кобель - Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни - Ройс (Вольф, 90+4), Забитцер (Рейна, 46), Джан (Озджан, 67) - Брандт, Байно-Гиттенс (Мален, 67), Фюллькруг (Мукоко, 76).



Боруссия М: Николас - Эльведи, Вебер, Скалли - Нетц, Онора (Хак, 73), Вайгль (Крамер, 82), Коне, Райтц (Нгуму, 61) - Плеа (Нойхаус, 73), Сибачо (Чванчара, 46).



Предупреждения: Брандт, 81 - Вайгль,55, Коне, 87