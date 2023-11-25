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Гвардиола - о матче против Ливерпуля: Горжусь игрой своей команды

Наставник Манчестер Сити дал свой комментарий.
Гвардиола - о матче против Ливерпуля: Горжусь игрой своей команды
Пеп Гвардиола / Getty Images

Пеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити, выразил свою гордость за игру своей команды против Ливерпуля.

"Я действительно горжусь тем, что даже 8 лет спустя мы все еще играем таким образом. Это было отличное выступление. Мы были по-настоящему хороши в каждом аспекте – это именно то, как нужно играть против потрясающего соперника. Возможно, нам не хватало последнего паса, но соперник также отлично оборонялся. Всего два удара в створ наших ворот в матче с Ливерпулем – это большой комплимент нашей работе", - поделился Гвардиола.

Гвардиола также отметил выдающуюся игру Эрлинга Холанда и Натана Аке. "Холанд забил действительно хороший гол, и Аке действовал идеально. Мастерство Эрлинга нам известно", - сказал он в интервью Sky Sports.

В рамках 13-го тура АПЛ Манчестер Сити сыграл вничью с Ливерпулем (1:1).

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