Гвардиола - о матче против Ливерпуля: Горжусь игрой своей команды

Наставник Манчестер Сити дал свой комментарий.

Пеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити, выразил свою гордость за игру своей команды против Ливерпуля.



"Я действительно горжусь тем, что даже 8 лет спустя мы все еще играем таким образом. Это было отличное выступление. Мы были по-настоящему хороши в каждом аспекте – это именно то, как нужно играть против потрясающего соперника. Возможно, нам не хватало последнего паса, но соперник также отлично оборонялся. Всего два удара в створ наших ворот в матче с Ливерпулем – это большой комплимент нашей работе", - поделился Гвардиола.



Гвардиола также отметил выдающуюся игру Эрлинга Холанда и Натана Аке. "Холанд забил действительно хороший гол, и Аке действовал идеально. Мастерство Эрлинга нам известно", - сказал он в интервью Sky Sports.



В рамках 13-го тура АПЛ Манчестер Сити сыграл вничью с Ливерпулем (1:1).