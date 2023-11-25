Анчелотти призывает сократить количество матчей из-за большого количества травм

Итальянский специалист нашел решение глобальной проблемы.

Карло Анчелотти, главный тренер футбольного клуба Реал Мадрид, поделился своими мыслями о текущей ситуации с травмами в команде.



"Несмотря на некоторые травмы, наша команда продолжает оставаться конкурентоспособной. Даже без Милитао, Куртуа, Винисиуса и Беллингема, мы уверены в своих силах. Это дает нам возможность продемонстрировать нашу игру и уровень других игроков в команде.



Однако, текущий график игр не может продолжаться в таком режиме. Мы сталкиваемся с проблемой перегрузки, которая только усугубляется в свете предстоящего чемпионата мира и Лиги чемпионов с их интенсивным расписанием. Единственный выход, который я вижу – это сокращение количества игр. Но я не слышал, чтобы игроки или их профсоюз высказывались по этому поводу".



"Сокращение числа игр помогло бы уменьшить количество травм и улучшило бы качество игры. Во время последнего перерыва я наблюдал за играми национальных команд, которые заканчивались со счетом 8:0, 14:0. Я не уверен, что в этом есть смысл.



У нас достаточно ресурсов. Беллингем может играть в центре поля, а Браим показал отличную игру. Винисиус пропустил месяц, но мы все равно показали хорошие результаты. Беллингем не играл, но мы смогли забить пять голов Валенсии.



Федерико может играть на позиции опорника, как и Кроос. В центре поля может быть пара Кроос – Вальверде, Кроос – Себальос, Кроос – Модрич. У нас есть множество вариантов", – поделился Анчелотти в интервью для ESPN.