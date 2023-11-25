Райо Вальекано и Барселона разошлись миром в напряженном матче

Каталонский клуб сумел вырвать ничейный результат.

В субботу, 25 ноября, футбольный клуб Райо Вальекано принимал на своем поле команду Барселоны.



В первые 30 минут матча, Райо Вальекано активно атаковал, создавая множество опасных моментов. Однако, вратарь Барселоны Пенья уверенно отражал все атаки. Со стороны каталонцев, Ямаль был единственным, кто создавал опасные моменты. На 39-й минуте, после стандарта, хозяева открыли счет благодаря хаосу в штрафной площади.



Во втором тайме, Барселона начала активно атаковать, но не смогла забить гол. Несмотря на давление со стороны каталонцев, гол был забит только на 82-й минуте, и то благодаря автоголу защитника Райо Вальекано. Итоговый счет матча 1:1.



Статистика матча Райо Вальекано - Барселона 14-го тура чемпионата Испании:



Райо Вальекано - Барселона 1:1

Голы: Лопес, 39 - Лежен (автогол), 82



Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 11 - 15

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 1 - 4

Фолы: 23 - 12

Атаки: 79 - 130



Состав команд:



Райо Вальекано: Димитриевски - Балиу, Лежен, Мумин (Сисс, 75), Эспино - Паласон, Унаи Лопес (Рациу, 78), Оскар Валентин, Де Фрутос (Бебе, 68) - Трехо (Кике Перес, 68), Камельо (Фалькао, 75).



Барселона: Пенья - Жоау Канселу, Мартинес, Кристенсен, Бальде - Ромеу (Гюндоган, 55), де Йонг, Педри (Лопес, 75) - Ферран Торрес (Жоау Феликс, 55), Ямаль (Рафинья, 75), Левандовски.



Предупреждения: Эспино, 64, Лопес, 70, Фалькао, 90 - Педри, 31, Ромеу, 52, Феликс, 90+3, Де Йонг, 90+4