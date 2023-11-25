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Ветеран Челси установит клубный рекорд

Тьяго Силва вышел в основном составе в матче АПЛ.
Ветеран Челси установит клубный рекорд
Тьяго Силва / Getty Images

В 13-м туре английского футбольного чемпионата Челси сразится с Ньюкаслом.

Тьяго Силва, игрок "синих", выйдет на поле, что даст ему возможность оставить свой след в истории клуба из столицы.

Силва, бразилец, станет самым возрастным полевым игроком, когда-либо выступавшим за Челси, обогнав Джона Харриса, установившего этот рекорд в далеком 1956 году.

На день матча Силва будет в возрасте 39 лет и 64 дней. Матч между Челси и Ньюкаслом запланирован на сегодня, 25 ноября, в 17:00 по времени Киева.

Стоит отметить, что украинский футболист Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.

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