Ветеран Челси установит клубный рекорд

Тьяго Силва вышел в основном составе в матче АПЛ.

В 13-м туре английского футбольного чемпионата Челси сразится с Ньюкаслом.



Тьяго Силва, игрок "синих", выйдет на поле, что даст ему возможность оставить свой след в истории клуба из столицы.



Силва, бразилец, станет самым возрастным полевым игроком, когда-либо выступавшим за Челси, обогнав Джона Харриса, установившего этот рекорд в далеком 1956 году.



На день матча Силва будет в возрасте 39 лет и 64 дней. Матч между Челси и Ньюкаслом запланирован на сегодня, 25 ноября, в 17:00 по времени Киева.



Стоит отметить, что украинский футболист Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.