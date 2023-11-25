Ливерпуль вырвал ничью в матче с Манчестер Сити

Завершился центральный матч АПЛ.

В матче, прошедшем 25 ноября, Манчестер Сити на своем домашнем стадионе принимал Ливерпуль.



В начале игры Манчестер Сити доминировал, но благодаря усилиям голкипера Ливерпуля Алиссона, быстрого гола добиться не удалось. Однако, Ливерпуль быстро вошел в игру, и Эдерсону пришлось включиться, чтобы сохранить ничейный счет.



На 28-й минуте усилия Манчестер Сити увенчались успехом, когда Холанд забил свой 50-й гол в АПЛ. До конца первого тайма обе команды создали несколько моментов, но счет не изменился.



Во втором тайме игра началась более спокойно, но после 60-й минуты обе команды вновь начали активизироваться. На 68-й минуте гол Диаша был аннулирован, а на 80-й минуте Ливерпуль сравнял счет благодаря удару Трента с линии штрафной. Матч завершился неожиданной ничьей.



Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль 13-го тура чемпионата Англии:



Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1

Голы: Холанд, 27 - Александер-Арнольд, 80



Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 9 - 6

Фолы: 9 - 11

Атаки: 114 - 78



Состав команд:



Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аке, Рубен Диаш, Аканджи - Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Альварес - Холанд.



Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас - Собослаи (Гакпо, 73), Мак Аллистер (Эндо, 85), Джонс (Гравенберх, 54) - Салах, Диогу Жота (Диас, 54), Нуньес (Эллиотт, 85).



Предупреждения: Силва, 89 - Нуньес, 75, Матип, 86, Эндо, 90+4