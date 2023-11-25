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Ливерпуль вырвал ничью в матче с Манчестер Сити

Завершился центральный матч АПЛ.
Ливерпуль вырвал ничью в матче с Манчестер Сити
Манчестер Сити - Ливерпуль / Getty Images

В матче, прошедшем 25 ноября, Манчестер Сити на своем домашнем стадионе принимал Ливерпуль.

В начале игры Манчестер Сити доминировал, но благодаря усилиям голкипера Ливерпуля Алиссона, быстрого гола добиться не удалось. Однако, Ливерпуль быстро вошел в игру, и Эдерсону пришлось включиться, чтобы сохранить ничейный счет.

На 28-й минуте усилия Манчестер Сити увенчались успехом, когда Холанд забил свой 50-й гол в АПЛ. До конца первого тайма обе команды создали несколько моментов, но счет не изменился.

Во втором тайме игра началась более спокойно, но после 60-й минуты обе команды вновь начали активизироваться. На 68-й минуте гол Диаша был аннулирован, а на 80-й минуте Ливерпуль сравнял счет благодаря удару Трента с линии штрафной. Матч завершился неожиданной ничьей.

Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль 13-го тура чемпионата Англии:

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Голы: Холанд, 27 - Александер-Арнольд, 80

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 9 - 6
Фолы: 9 - 11
Атаки: 114 - 78

Состав команд:

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аке, Рубен Диаш, Аканджи - Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Альварес - Холанд.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас - Собослаи (Гакпо, 73), Мак Аллистер (Эндо, 85), Джонс (Гравенберх, 54) - Салах, Диогу Жота (Диас, 54), Нуньес (Эллиотт, 85).

Предупреждения: Силва, 89 - Нуньес, 75, Матип, 86, Эндо, 90+4

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