Борнмут сыграет с Шеффилд Юнайтед: Забарный выйдет в стартовом составе

Стали известны составы на очередной матч АПЛ.

В 13-м туре английского футбольного чемпионата Борнмут сойдется в матче с Шеффилд Юнайтед.



Тренер "вишен", Андони Ираола, уже определился с составом команды для предстоящего матча. С первых минут на поле выйдет украинский футболист Илья Забарный.



В этом сезоне Забарный, играющий на позиции центрального защитника, стал ключевым игроком своей команды и не пропустил ни одного матча в АПЛ.



Матч между Борнмутом и Шеффилд Юнайтед пройдет сегодня, 25 ноября, в 17:00 по киевскому времени.