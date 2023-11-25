Борнмут сыграет с Шеффилд Юнайтед: Забарный выйдет в стартовом составе
Стали известны составы на очередной матч АПЛ.
В 13-м туре английского футбольного чемпионата Борнмут сойдется в матче с Шеффилд Юнайтед.
Тренер "вишен", Андони Ираола, уже определился с составом команды для предстоящего матча. С первых минут на поле выйдет украинский футболист Илья Забарный.
В этом сезоне Забарный, играющий на позиции центрального защитника, стал ключевым игроком своей команды и не пропустил ни одного матча в АПЛ.
Матч между Борнмутом и Шеффилд Юнайтед пройдет сегодня, 25 ноября, в 17:00 по киевскому времени.
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