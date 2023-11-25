Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Борнмут сыграет с Шеффилд Юнайтед: Забарный выйдет в стартовом составе

Стали известны составы на очередной матч АПЛ.
Борнмут сыграет с Шеффилд Юнайтед: Забарный выйдет в стартовом составе
Илья Забарный / Getty Images

В 13-м туре английского футбольного чемпионата Борнмут сойдется в матче с Шеффилд Юнайтед.

Тренер "вишен", Андони Ираола, уже определился с составом команды для предстоящего матча. С первых минут на поле выйдет украинский футболист Илья Забарный.

В этом сезоне Забарный, играющий на позиции центрального защитника, стал ключевым игроком своей команды и не пропустил ни одного матча в АПЛ.

Матч между Борнмутом и Шеффилд Юнайтед пройдет сегодня, 25 ноября, в 17:00 по киевскому времени.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости