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Барселона поддержала травмированного Гави перед матчем с Райо Вальекано

Каталонский клуб вышел на поле в специальных футболках.
Барселона поддержала травмированного Гави перед матчем с Райо Вальекано
Барселона / Getty Images

В рамках 14-го тура испанского футбольного чемпионата проходит матч между Барселоной и Райо Вальекано.

Игроки Барселоны вышли на поле в специальных футболках, демонстрируя поддержку своему коллеге, воспитаннику клуба, Гави.

На футболках было написано: "Мы с тобой, Гави".



Стоит отметить, что Гави получил серьезную травму - разрыв крестообразных связок, из-за которой он не сможет принять участие в играх текущего сезона.

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