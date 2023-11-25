Барселона поддержала травмированного Гави перед матчем с Райо Вальекано
Каталонский клуб вышел на поле в специальных футболках.
В рамках 14-го тура испанского футбольного чемпионата проходит матч между Барселоной и Райо Вальекано.
Игроки Барселоны вышли на поле в специальных футболках, демонстрируя поддержку своему коллеге, воспитаннику клуба, Гави.
На футболках было написано: "Мы с тобой, Гави".
Стоит отметить, что Гави получил серьезную травму - разрыв крестообразных связок, из-за которой он не сможет принять участие в играх текущего сезона.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: