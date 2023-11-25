Холанд установил очередной рекорд АПЛ

Норвежский бомбардир продолжает голевую феерию.

Норвежский футболист Эрлинг Холанд установил новый рекорд в Английской Премьер-лиге. В матче против Ливерпуля, он забил свой 50-й гол в АПЛ на 27-й минуте игры.



Этот гол стал историческим, так как Холанду потребовалось всего 48 матчей, чтобы достичь отметки в 50 голов. Это стало абсолютным рекордом АПЛ.



В качестве контраста, Энди Коул, который занимает второе место в этом списке, забил свой 50-й гол в АПЛ за 65 матчей. Другие знаменитые футболисты забили свой 50-й гол за еще большее количество матчей. Алан Ширер достиг этой отметки за 66 матчей, Фернандо Торрес - за 72 матча, а Тьерри Анри забил свой 50-й гол в АПЛ в 83-м матче.



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