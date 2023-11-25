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Анчелотти прокомментировал возможных отход из Реала ради сборной Бразилии

Итальянский специалист высказался о слухах.
Анчелотти прокомментировал возможных отход из Реала ради сборной Бразилии
Карло Анчелотти / Getty Images

Карло Анчелотти, главный тренер футбольного клуба Реал Мадрид, отреагировал на слухи о возможном переходе на пост главного тренера сборной Бразилии.

Анчелотти, 64-летний итальянский тренер, подчеркнул, что в данный момент обсуждение этого вопроса неуместно, так как он продолжает исполнять свои обязательства по действующему контракту с Реалом.

"Бразилия? Я не размышляю об этом. Я рад, что мое имя ассоциируется с национальной командой Бразилии. Это вызывает у меня чувство гордости. Однако, я имею действующий контракт с Реалом. Пока он действует, я не планирую обсуждать свое будущее", - цитирует Анчелотти издание Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, когда звездный футболист мадридского клуба сможет вернуться на поле.

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