Анчелотти прокомментировал возможных отход из Реала ради сборной Бразилии

Итальянский специалист высказался о слухах.

Карло Анчелотти, главный тренер футбольного клуба Реал Мадрид, отреагировал на слухи о возможном переходе на пост главного тренера сборной Бразилии.



Анчелотти, 64-летний итальянский тренер, подчеркнул, что в данный момент обсуждение этого вопроса неуместно, так как он продолжает исполнять свои обязательства по действующему контракту с Реалом.



"Бразилия? Я не размышляю об этом. Я рад, что мое имя ассоциируется с национальной командой Бразилии. Это вызывает у меня чувство гордости. Однако, я имею действующий контракт с Реалом. Пока он действует, я не планирую обсуждать свое будущее", - цитирует Анчелотти издание Mundo Deportivo.



Ранее стало известно, когда звездный футболист мадридского клуба сможет вернуться на поле.