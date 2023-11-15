В Барселоне определись с судьбой Канселу и Феликса

Каталонцы планируют сохранить португальцев в своих рядах.

Спортивный директор Барселоны Деку высказался о будущем защитника Жоау Канселу и нападающего Жоау Феликса.

"Мы знали, что Канселу может многое дать команде. Не вижу в его позициях ничего необычного. Феликс играет на своей позиции. Он нападающий, который может играть в паре.

Никто из них не навредил команде. Они впечатляли в одни периоды и играли хуже в другие, но их качество не подлежит обсуждению".

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"Сейчас ноябрь. Конечно, мы думаем о том, что будет в следующем сезоне. Хотел бы я рассчитывать на них в следующем сезоне? Не сомневаюсь", – сказал Деку в интервью RAC1.

Напомним, Барселона арендовала Канселу и Феликса на сезон-2023/24 без права выкупа.