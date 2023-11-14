Эмоциональное воссоединение: звезда Ливерпуля встретился с ранее похищенным отцом

Диас вновь смог увидеть своего отца.

Луис Диас, колумбийский футболист и игрок Ливерпуля, встретился со своей семьей после того, как его отец был освобожден из плена, который длился 12 дней.



Официальный Twitter-аккаунт сборной Колумбии подтвердил встречу Диаса с его отцом, Мане Диасом, и описал ее как "эмоциональное воссоединение". В заявлении говорится: "Мы любим вас и мы едины как никогда!"

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Отец Диаса был похищен террористической группой, известной как Национально-освободительная армия Колумбии. Однако, когда террористы узнали о том, кого они взяли в заложники, они обещали освободить его как можно скорее.Стоит отметить, что мать Диаса также была взята в плен, но ее удалось освободить намного быстрее, чем его отца.