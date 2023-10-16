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Хетафе и Севилья готовы выкупить Гринвуда у Манчестер Юнайтед

Скандально известный вингер успел впечатлить испанские клубы.
Хетафе и Севилья готовы выкупить Гринвуда у Манчестер Юнайтед

Мэйсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за Хетафе, может переехать в Испанию на постоянной основе.

Как сообщает Daily Mail, 22-летний англичанин успел зарекомендовать себя с хорошей стороны за этот короткий срок. Это привело к тому, что Хетафе готов выкупить контракт футболиста у Манчестер Юнайтед.

Однако нынешнему клубу Гринвуда придется выдержать конкуренцию со стороны Севильи, которая тоже не против приобрести игрока.

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В нынешнем сезоне Мэйсон Гринвуд пять раз появлялся на футбольном поле в матчах Хетафе. Он сумел отличиться одним голом и одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что владельцы Манчестер Юнайтед намерены усилить охрану на стадионе Олд Траффорд из-за боязни реакции фанатов на недавнюю сделку по продаже части акций клуба.

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