Хетафе и Севилья готовы выкупить Гринвуда у Манчестер Юнайтед

Скандально известный вингер успел впечатлить испанские клубы.

Мэйсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за Хетафе, может переехать в Испанию на постоянной основе.

Как сообщает Daily Mail, 22-летний англичанин успел зарекомендовать себя с хорошей стороны за этот короткий срок. Это привело к тому, что Хетафе готов выкупить контракт футболиста у Манчестер Юнайтед.

Однако нынешнему клубу Гринвуда придется выдержать конкуренцию со стороны Севильи, которая тоже не против приобрести игрока.

Читай также: ПСЖ еще раз попытается убедить Мбаппе продлить контракт

В нынешнем сезоне Мэйсон Гринвуд пять раз появлялся на футбольном поле в матчах Хетафе. Он сумел отличиться одним голом и одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что владельцы Манчестер Юнайтед намерены усилить охрану на стадионе Олд Траффорд из-за боязни реакции фанатов на недавнюю сделку по продаже части акций клуба.