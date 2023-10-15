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Жоау Феликс: Счастлив в Барселоне и стремлюсь улучшить свою игру

Футболист прокомментировал свое положение в клубе.
Жоау Феликс: Счастлив в Барселоне и стремлюсь улучшить свою игру
Жоау Феликс / Getty Images

Жоау Феликс, нападающий футбольного клуба Барселона, рассказал о своих ощущениях от игры за каталонскую команду.

"Я счастлив там, где я нахожусь, чувствую себя хорошо и уверенно, и я наслаждаюсь этим моментом", - поделился он.

"Сложнее всего сохранять высокий уровень игры. Но я тружусь каждый день и постоянно стремлюсь улучшить те аспекты своей игры, которые не так хороши. И да, я счастлив и наслаждаюсь этим моментом", - добавил Феликс в беседе с Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ла Лиги Феликс забил один гол и сделал одну результативную передачу в шести матчах.

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