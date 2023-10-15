Жоау Феликс: Счастлив в Барселоне и стремлюсь улучшить свою игру

Футболист прокомментировал свое положение в клубе.

Жоау Феликс, нападающий футбольного клуба Барселона, рассказал о своих ощущениях от игры за каталонскую команду.



"Я счастлив там, где я нахожусь, чувствую себя хорошо и уверенно, и я наслаждаюсь этим моментом", - поделился он.



"Сложнее всего сохранять высокий уровень игры. Но я тружусь каждый день и постоянно стремлюсь улучшить те аспекты своей игры, которые не так хороши. И да, я счастлив и наслаждаюсь этим моментом", - добавил Феликс в беседе с Mundo Deportivo.



В текущем сезоне Ла Лиги Феликс забил один гол и сделал одну результативную передачу в шести матчах.