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Брозович все же перейдет в Ан-Наср

Клубы смогли согласовать трансфер футболиста.
Брозович все же перейдет в Ан-Наср

Опорный хавбек Интера Марцело Брозович перейдет в Ан-Наср. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" приняли предложение клуба из Саудовской Аравии в размере 18 млн евро. В ближайшее время стороны объявят о переходе.

Отметим, 30-летний хорват уже прошел медосмотр для Ан-Насра.

В минувшем сезоне на счету хавбека три гола и пять ассистов в 28 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался.

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