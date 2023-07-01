Брозович все же перейдет в Ан-Наср

Клубы смогли согласовать трансфер футболиста.

Опорный хавбек Интера Марцело Брозович перейдет в Ан-Наср. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" приняли предложение клуба из Саудовской Аравии в размере 18 млн евро. В ближайшее время стороны объявят о переходе.

Отметим, 30-летний хорват уже прошел медосмотр для Ан-Насра.

В минувшем сезоне на счету хавбека три гола и пять ассистов в 28 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался.