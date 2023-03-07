Паредес рассказал, как смена восприятия Месси в сборной Аргентины воодушевила Лео

Хавбек рад, что помог своему соотечественнику.

Полузащитник Ювентуса Леандро Паредес рассказал о том, как измерил условия пребывания в сборной Аргентины Лионелю Месси.

"Мы сняли Лео с пьедестала и стали относиться к нему как к одному из нас. Из-за этого он почувствовал себя очень комфортно.

Это стало ключевым моментом для роста команды. Это самое важное из того, что у нас есть. Из-за этого нам покорилось столько достижений. В этом велика заслуга тренера. За Аргентину играют не просто отличные игроки – это еще и прекрасные люди.

Чемпионат мира? Это мечта каждого мальчишки, а мне еще и удалось добиться этого рядом с ним. Это что-то невероятное.

Читайте также: Месси оценил шансы ПСЖ на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Стать чемпионами мира - это честь. Я кричал Месси, что мы стали чемпионами мира, а он благодарил нас всех. Он говорил: "Я люблю вас".

Мне повезло чувствовать себя его другом и много общаться с ним. Мы многое пережили в сборной и клубе, вне футбола – тоже. Очень приятно, что у нас столько совместных воспоминаний", – сказал Паредес в интервью TyC Sports.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 пен).