Неймар выбыл до конца сезона
Бразильцу предстоит непростая операция.
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар выбыл на несколько месяцев, а значит пропустит остаток текущего сезона, сообщает официальный сайт ПСЖ.
Игрок получил травму правого голеностопа. После обследования специалисты предложили бразильцу пройти операцию, чтобы изежать рецидивов в будущем.
Неймар дал согласие, и в ближайшие дни нападающему проведут операцию по восставновлению связок в одной из клиник в Дохе.
Ожидается, что Неймар вернется к тренировкам в общей группе не ранее, чем через три месяца при самом оптимальном сценарии.
В этом сезоне бразилец провел 20 матчей в рамках Лиги 1, в которых отличился 13-ю голами.
Напомним, что ранее сложную операцию перенес и украинский спортсмен Александр Абраменко.
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