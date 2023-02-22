Директор Хатайспора погиб в результате землетрясения в Турции
Тело спортивного директора Хатайспора Танера Савута было обнаружено во вторник, 21 февраля, более чем через две недели после двух разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, сообщает ESPN.
В результате стихийного бедствия погибло более 47 000 человек.
Савут не выходил на связь с 6 февраля. Его тело было найдено недалеко от того места, где на прошлой неделе был обнаружен мертвым ганский футболист Кристиан Атсу из того же клуба.
Он оказался в ловушке под обломками роскошного жилого дома рядом с Атсу, когда произошло первое землетрясение магнитудой 7,8 балла.
"Мы чувствуем глубокую скорбь в связи с потерей нашего спортивного директора Танера Савута. Мы не забудем тебя, учитель Танер. Да упокоит Господь твою душу на небесах. Ты всегда в наших сердцах", - гласит пост клуба в Twitter.
Başımız sağ olsun— Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023
Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ
Федерация футбола Турции и команды турецкой лиги, включая Галатасарай и Фенербахче, выразили свои соболезнования в связи с кончиной Савута.
Жилой комплекс Ronesans Residence, построенный в 2013 году, стал символом плохой практики строительства в Турции, которую многие люди винят в тысячах смертей в результате землетрясений.