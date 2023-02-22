Директор Хатайспора погиб в результате землетрясения в Турции

Его тело была найдено спустя две недели после природного катаклизма, также забравшего жизнь Кристиана Атсу.

Тело спортивного директора Хатайспора Танера Савута было обнаружено во вторник, 21 февраля, более чем через две недели после двух разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, сообщает ESPN.

В результате стихийного бедствия погибло более 47 000 человек.

Савут не выходил на связь с 6 февраля. Его тело было найдено недалеко от того места, где на прошлой неделе был обнаружен мертвым ганский футболист Кристиан Атсу из того же клуба.

Он оказался в ловушке под обломками роскошного жилого дома рядом с Атсу, когда произошло первое землетрясение магнитудой 7,8 балла.

"Мы чувствуем глубокую скорбь в связи с потерей нашего спортивного директора Танера Савута. Мы не забудем тебя, учитель Танер. Да упокоит Господь твою душу на небесах. Ты всегда в наших сердцах", - гласит пост клуба в Twitter.

Başımız sağ olsun



Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023

Федерация футбола Турции и команды турецкой лиги, включая Галатасарай и Фенербахче, выразили свои соболезнования в связи с кончиной Савута.

Жилой комплекс Ronesans Residence, построенный в 2013 году, стал символом плохой практики строительства в Турции, которую многие люди винят в тысячах смертей в результате землетрясений.