В услугах Де Дзерби заинтересован ряд топ-клубов Серии А
Экс-наставник Шахтера может вернуться на родину.
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби может покинуть клуб по завершению этого сезона.
Как сообщает издание 90min, в услугах итальянца заинтересован ряд топ-клубов на родине. В частности, источник отмечает интерес к персоне Де Дзерби со стороны Милана.
На решение специалиста будет влиять попадание "чаек" в еврокубки, если ему удастся вывести команду туда, то вероятно он останется.
Напомним, ранее сообщалось, что Брайтон прибавил в атаке с приходом Де Дзерби.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: