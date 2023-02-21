Джеррард - среди кандидатов на пост тренера ПСЖ

Англичанин может заменить Кристофа Галтье в стане парижан.

Экс-наставник Астон Виллы и Рейнджерс Стивен Джеррард может вернуться к тренерской деятельности

Как сообщает издание Scotish Daily Express, англичанин среди претендентов на пост тренера ПСЖ. Имена других кандидатов источник не раскрывает, как и шансы Стивена стать наставником парижан.

В данный момент французский гранд возглавляет Кристоф Галтье, однако местный коуч столкнулся с трудностями в работе. В частности, ПСЖ проиграл первый матч плей-офф ЛЧ против Баварии и имеет не достаточно уверенное преимущество в местном чемпионате.

Стоит отметить, что со своего последнего места работы, а именно Астон Виллы, он был уволен по ходу текущего сезона из-за неутешительных результатов. На посту наставника "львов" 42-летний специалист набрал в среднем 1.18 очка за матч.

Напомним, ранее ПепГвардиола принес официальные извинения Джеррарду из-за неаккуратных высказываний в его адрес.