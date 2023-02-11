Челси Мудрика разошелся миром с Вест Хэмом
В субботу, 11 февраля, в рамках 23 тура АПЛ Вест Хэм принимал Челси. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Первыми в данной встречи забили гости. После шедеврального ассиста от Энцо Фернандеса дебютным голом отметился Жоау Фелиш.
Ответили "молотобойцы" в середине первого тайма. Экс-защитник Челси Эмерсон отличился голом в ворота бывшего клуба.
Отметим, украинский вингер "синих" Михаил Мудрик пробыл на поле 67 минут, не отличившись результативными действиями.
Статистика матча Вест Хэм - Челси 23-го тура чемпионата Англии
Вест Хэм - Челси 1:1
Голы: Эмерсон, 28 - Фелиш, 16
Владение мячом: 27% - 73%
Удары (в створ): 10 (2) - 12 (4)
Атаки: 68 - 107
Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Керер, Агерд (Джонсон, 80), Эмерсон, Райс, Лукас Пакета (Соучек, 14), Антонио (Ингз, 67), Бенрахма (Даунс, 67), Боуэн.
Челси: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чилуэлл, 67), Лофтус-Чик (Галлахер, 79), Мудрик (Зиеш, 67), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс, Мадуэке (Маунт, 68).
Предупреждения: Цоуфал (55), Бадьяшиль (64).