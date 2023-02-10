Реал заинтересован в подписании вингера Баварии

Однако в этот трансфер слабо верится.

Французский вингер Баварии Кингсли Коман попал в сферу интересов мадридского Реала.

Игрок нравится руководству мадридцев, сейчас за ним внимательно следят, но Бавария уже ясно дала понять, что Коман не продается.

В последние годы Кингсли стал важной частью мюнхенского клуба, игрок даже входит в клубный совет. Потому, чтобы переубедить Баварию, придется сделать очень серьезное предложение.

Transfermarkt оценивает Комана в 60 млн евро, а значит Реалу придется выложить за игрока более 100 млн евро, если они хотят, чтобы их предложение хотя бы было рссмотрено.

В этом сезон Кингсли Коман провел за Баварию 19 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Напомним, ранее стало известно, что следующим тренером мадридцев может стать одна из легенд клуба.