Интер пробился в полуфинал кубка Италии за счет минимальной победы над Аталантой

"Нерадзурри" прошли дальше благодаря единственному голу Маттео Дармиана.

В Милане на Джузеппе Меацца подошел к концу матч 1/4 финала кубка Италии, в котором местный Интер принимал в гостях Аталанту.

В первом тайме подопечные Симоне Индзаги владели инициативой, нанеся больше ударов по воротам соперника (7 против 2). Однако до гола так и не дошло.

Зато во втором тайме "нерадзурри" справились с этой задачей.

На 57-й минуте Хакан Чалханоглу отдал пас на Лаутаро Мартинеса. Аргентинец, находясь спиной к воротам и на линии штрафной в касание отдал на ближайшего партнера, которым оказался Маттео Дармиан. Итальянец обработал мяч и отправил его в дальний нижний угол ворот Хуана Муссо.

Несмотря на то, что до конца матча оставалось более получаса, подопечные Джан Пьеро Гасперини так и не смогли спастись.

Интер прошел в полуфинал, в котором встретится с победителем пары Лацио - Ювентус.

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Статистика матча Интер - Аталанта 1/4 финала кубка Италии

Интер - Аталанта 1:0

Гол: Дармиан, 57.

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 14 - 10

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 9 - 8

Атаки: 96 - 69

Интер: Онана - Дармиан, Де Врей, Ачерби - Думфрис (Д'Амброзио, 77), Барелла, Чалханоглу (Асллани, 71), Мхитарян, Госенс (Димарко, 71) - Мартинес (Корреа, 85), Лукаку (Джеко, 71).

Аталанта: Муссо - Толои, Джимсити, Скальвини (Соппи, 72) - Хатебур (Эдерсон, 67), де Рон, Копмейнерс, Меле - Пашалич (Лукман, 54), Сапата (Хойлунд, 54), Бога (Муриэль, 67).

Предупреждения: Госенс, Мартинес, Корра, Онана - Соппи.