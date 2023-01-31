Дзаньоло согласился на переход в Борнмут, но клуб отказался от него

Полузащитник Ромы слишком долго отказывался от переезда на Туманный Альбион.

Николо Дзаньоло стал изгоем Ромы. "Джаллоросси" хотят избавиться от 23-летнего хавбека, получив за него 40 миллионов евро. Игрока хотел забрать Милан, но у "россонери" нет денег, чтобы осуществить трансфер.

В итоге Рома согласилась продать футболиста в Борнмут, однако сам Дзаньоло отказывался от этого перехода, ожидая очередных попыток от Милана и Тоттенхэма, который также интересовался игроком.

В последний день трансферного окна Николо все же согласился переехать в Англию и даже подготовил самолет, но было уже поздно.

Как сообщает The Sun со ссылкой на итальянского журналиста Альфредо Педулла, "вишни" отказались от трансфера Дзаньоло. Все дело в том, что англичане потратили много денег в январе и на Дзаньоло уже не осталось средств.

После очередного отказа от хавбека Ромы Борнмут согласовал трансфер Амеда Траоре из Сассуоло за 30 миллионов.

При этом в ближайшее время ожидается объявление трансфера в Борнмут защитника киевского Динамо Ильи Забарного.