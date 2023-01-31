Забарный близок к переходу в клуб АПЛ

Украинский центрбек пополнит ряды Борнмута.

Защитник Динамо Илья Забарный может перейти в Борнмут. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб АПЛ близок к заключению соглашения с киевлянами. Во вторник, 31 января, Забарный улетит в Лондон для медосмотра и подписания контракта.

Действующий контракт 20-летнего украинца с Динамо рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

В текущем сезоне на счету Забарного 14 матчей в рамках УПЛ, в которых футболист не отметился результативными действиями.

Напомним, Борнмут после 20 туров АПЛ занимает 18 место, набрав всего 17 баллов.

Ранее сообщалось, что Бесединым интересуется клуб из экзотического чемпионата.