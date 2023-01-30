Валенсия расторгла контракт с Гаттузо

Итальянский специалист остался без клуба.

Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера Валенсии по обоюдному соглашению. Об этом клуб объявил на своем сайте.

Решение об отставке итальянского специалиста было принято по итогам разговора с руководством, в ходе которого Гаттузо настаивал на необходимости усиления состава.

После данной встречи стороны согласились на расторжение контракта с 45-летним тренером.

Напомним, Гаттузо возглавил Валенсию лишь летом 2022 года.

В текущем розыгрыша Ла Лиги клуб набрал всего 20 очков за 18 матчей и занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что английский Уиган уволил легендарного футболиста с поста тренера.