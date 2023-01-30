Стала известна причина ухода Канселу из Манчестер Сити

Гвардиола повлиял на решение футболиста.

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу близок к уходу из клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Игрок в последние недели не раз выражал недовольство тем, что мало выходит на поле. Последней каплей для португальца стала ссора с главным тренером Пепом Гвардиолой, узнав, что он не выйдет в стартовом составе на матч Кубка Англии против Арсенала (1:0). Конфликт произошел во время тренировки.

По сведениям источника, отношения между испанским специалистом и фулбеком стали накаляться после ЧМ-2022. Канселу уже не раз угрожал покинуть клуб.

Сейчас Жоау завершает переход в Баварию на правах аренды. Крайний защитник уже прибыл в Мюнхен для подписания договора.

В текущем сезоне на счету 28-летнего португальца 2 гола и 1 ассист в 17 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити усилился аргентинским полузащитником.