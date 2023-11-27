Степаненко: Против Боснии мы должны доминировать, у нас хорошая команда

По мнению полузащитника, сборная Украины должна обыграть своего будущего оппонента по плей-офф квалификации ЧЕ-2024.

Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко в интервью ПРОФУТБОЛ Digital поделился своим мнением относительно жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024.

В марте 2024 года "желто-синим" предстоит сыграть против сборной Боснии и Герцеговины. И хотя Украина считается фаворитом, Степаненко призвал не недооценивать будущего оппонента.

"Очень хотели выйти напрямую. Конечно, имели хорошие шансы и, казалось бы, достойно играли с итальянцами. Но, я же говорю, если ты не забиваешь, то трудно о чем-то говорить. Надо забивать голы, а мы понимаем, что с такими командами такого уровня много моментов не будет. Поэтому нужно в этом компоненте прибавлять", - сказал Тарас.

Степаненко не знает, с кем лучше играть: с Боснией или Польшей. В пример он привел отбор на ЧМ-2022.

"Не знаю. Не знаешь, чего ожидать. Сейчас у всех команд есть хорошие футболисты, все умеют играть. Я радовался, когда Шотландия и Уэльс попались. Мне говорили, что Шотландия сильнее Уэльса - в итоге Уэльс не прошли. Конечно, можем говорить, что и моменты были, и судья. Но ведь мы не забили и не прошли на чемпионат мира".

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"Поэтому нужно хорошо готовиться. Очень хочется, чтобы все были в форме, здоровы, были на ходу в своих чемпионатах, чтобы к игре подошли в очень хорошей форме. Очень на это надеюсь".

"Мы можем говорить что угодно, но они получили результат. В принципе мы тоже получили, но за счет победы в Италии они прошли дальше. Это футбол, поэтому нужно работать для того, чтобы добывать результат".

По мнению полузащитника, сборная Украины обладает подбором игроков, которые на ментальном уровне готовы выходить на поле в статусе фаворита матча.

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"У нас очень хорошая команда. Многие ребята сейчас играют в Европе в очень хороших командах. Они, я думаю, ментально должны уже привыкнуть к тому, что когда ты выходишь в роли фаворита – это больше ментальная нагрузка".

"Но у нас для этого есть качества в команде и мы можем этим пользоваться. Это не значит, что если ты фаворит, ты вышел, перед тобой сняли шляпу и провели в финал".

"Но выходить, верить в свои силы, в то, что мы можем играть на высоком уровне, можем доминировать на поле – я считаю, что мы действительно это можем. Но это через работу, через дисциплину, через концентрацию. А потом уже на этом индивидуальное мастерство ребят, играющих впереди – и все будет хорошо”.

А пока до матча Украина - Босния осталось четыре месяца, Тарас Степаненко в составе Шахтера готовится к матчу Лиги чемпионов против Антверпена, который состоится во вторник, 28 ноября, в 19:45 по киевскому времени.