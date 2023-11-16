Основной защитник сборной Италии рискует пропустить матч с Украиной

Игрок получил мышечное повреждение во время тренировки.

У сборной Италии возникла новая кадровая проблема перед матчами квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.

Как сообщает Sky Sport Italia, защитник миланского Интера и национальной команды Алессандро Бастони был вынужден досрочно завершить тренировку из-за мышечного повреждения. Предварительно, игрок получил растяжение правой икроножной мышцы.

Вскоре 24-летний итальянец пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести травмы.

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Ожидается, что Бастони пропустит ближайший поединок с Северной Македонией, а его участие во встрече с Украиной пребывает под большим вопросом.

Напомним, что итальянцы примут северомакедонцев в Риме в пятницу, 17 ноября.

Матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.