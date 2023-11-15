"Детская мечта": Дубинчак оценил дебютный вызов в сборную Украины

Защитник Динамо готовится в составе национальной команды к поединку с Италией.

Защитник Динамо Владислав Дубинчак, получивший дебютный вызов в сборную Украины на матч квалификации Евро-2024 с Италией, поделился эмоциями от пребывания в национальной команде.

"Мы часто общаемся о сборной, когда ребята возвращаются из ее расположения. Они рассказывают, какая там атмосфера. Поэтому давно хотел попасть сюда - это моя детская мечта. Очень рад, что нахожусь здесь, с воодушевлением хочу работать. Немного неожиданно, но я очень рад, что получил этот вызов, надеюсь оправдать доверие тренера.

Мои конкуренты в сборной? Конечно, я их знаю. Это мой старый партнер по команде - Виталий Миколенко. Мы были вместе в молодежке Динамо. Когда он был в основной команде, я выступал в аренде. Классный парень, я только рад, что он играет в таком сильном чемпионате. Надеюсь, что смогу составить ему конкуренцию, а там будет видно".

Читай также: Новый вингер, возвращение бомбардира и новички в защите: кого выбрал Ребров?

"Я смотрел все матчи сборной Украины, в том числе, выездной с Италией. Очень хорошая, сильная команда. Там игроки, о которых не нужно говорить, они выступают на мировом уровне. Я надеюсь, что мы сможем победить их и пройти на Евро.

Наши легионеры прогрессируют, показывают результат, забивают, отдают ассисты. Это вдохновляет тех, кто сейчас играет в украинском первенстве и также стремится попасть в сильный чемпионат.

Что касается забивной серии Миколенко, то я рад за Виталия. Он молодец. То, что он забивает, - показатель его труда. Он много работает. Пока я не успел с ним поговорить, но обязательно скажу ему, что он молодец.

С тренером мы пока не общались. Я думаю, что мы поговорим с ним. Пока была теория. Сергея Реброва все знают, это известный специалист, мне очень хотелось с ним поработать", - приводит слова Дубинчака пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.