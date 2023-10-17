Прогноз, состав и результаты: анонс на матч Мальта - Украина
Во вторник, 17 октября, в рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде сыграет с командой Мальты.
Предстоящий поединок очень важен для подопечных Сергея Реброва, которые продолжают бороться за попадание на национальный турнир.
В соперниках у "желто-синих" неудобная Мальта, которая до сих пор не набрала ни единого балла в отборе, но всегда борется.
Когда и где состоится матч?
Поединок Мальта - Украина состоится на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта). Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.
Турнирное положение команд
Последние результаты
В предыдущей встречи сборная Украины в номинальной домашней встречи переиграла сборную Северной Македонии (2:0), а Мальта без шансов проиграла Италии (0:4).
Вашему вниманию обзор матча Украина - Северная Македония:
Вашему вниманию обзор матча Италия - Мальта:
Ориентировочный состав Украины
Сергей Ребров не сможет рассчитывать на Сергея Кривцова, который получил повреждение еще в матча МЛС. Также не сыграет Руслан Малиновский из-за перебора желтых карточек.
На сбор и отборочные игры вообще не приехали Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, которые пропустят длительный период времени из-за травм.
Ориентировочный состав сборной Украины:
- Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Михайличенко - Судаков, Сидорчук, Зинченко - Зубков, Яремчук, Мудрик
Прогноз на матч Мальта - Украина
По мнению экспертов, фаворитом предстоящей встречи является сборная Украины. Мы также придерживаемся такого мнения, но добыть победу будет трудно.
Ожидаем упорной игры, ярких и напряженных моментов, а итоговый результат будет за командой Реброва.
- Прогноз ISPORT: Мальта - Украина 0:2