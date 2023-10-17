Сборная Украины в полном составе провела тренировку перед матчем с Мальтой

Украинцы сыграют на выезде поединок квалификации Евро-2024.

Сборная Украины провела официальную тренировку перед предстоящим матчем квалификации Евро-2024 с Мальтой.

Занятие украинской национальной команды прошло на Национальном стадионе Мальты.

Как сообщает официальный сайт УАФ, участие в вечерней сессии приняли все 24 игрока, которые сейчас находятся в расположении сборной.

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Днем у "сине-желтых" была теория, а вечером - единственная тренировка, которую команда провела в полном составе. Часовое занятие традиционно было посвящено отработке тактической схемы и определению стартового состава на матч.

По итогам главный тренер Сергей Ребров сформирует заявку на будущий поединок.

Напомним, что матч восьмого тура квалификации Евро-2024 Мальта - Украина состоится во вторник, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.