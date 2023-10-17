Глава Шведского футбольного союза: Игроки приняли решение не продолжать матч

Бельгийская команда порддержала решение соперника.

Глава Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт объяснил, почему матч против сборной Бельгии не был доигран.

Напомним, что из-за теракта, в результате которого погибло двое граждан Швеции, был отменен матч Бельгия - Швеция.

Рейнфельт заявил, что футболистов сообщили о случившемся лишь в перерыве. Игроки сразу приняли решение не продолжать матч.

"Мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, пойманы ли преступники.

Футболисты приняли решение не продолжать матч. Здесь 700 шведских болельщиков, они должны быть в безопасности. Полиция заявила, что стадион – самое безопасное место. Никто не знает, как долго это продлится.

Игрокам сообщили об этом только в перерыве", – цитирует Рейтфельта Voetbal International.

Тем временем 35 тысяч зрителей все еще остаются на стадионе.