"Игра с Мальтой так же важна, как и с Северной Македонией": Ребров - о матче квалификации Евро-2024

Украинцы встретятся на выезде с мальтийцами в отборочном поединке чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч восьмого тура квалификации Евро-2024 против Мальты.

Поединок будет сыгран во вторник, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Читай также: "Нам стоит адаптироваться к новой сборной Украины": Тренер Мальты - о матче отбора на Евро-2024

"К сожалению, Малиновский не сможет принять участие во встрече, потому что имеет три желтых карточки. Восстановился и начал работать в общей группе Денис Попов. Все игроки восстанавливаются и готовы к поединку.

Я считаю, что мальтийцы играли открыто и в первом матче, пытались создать моменты, имели их достаточно в первом тайме. Мы должны быть очень сконцентрированными - впереди важная игра. Так же важна, как и с Северной Македонией. Я уверен, что все игроки понимают, каким будет матч. Он будет сложным, таким же, как и в Словакии. Потому мы готовимся очень серьезно.

Русин? Посмотрим, сегодня еще есть тренировка. Но я благодарен Назарию - он профессионал, работает, нет вопросов. Вызов в сборную для него - большое уважение. Он работает вместе со всеми ребятами, завтра у него есть шанс появиться в составе", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.