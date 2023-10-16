"Еще до моего гола могли закрывать матч": Караваев высказался о победе над Северной Македонией

Сборная Украины обыграла соперника со счетом 2:0 в квалификации Евро-2024.

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Северной Македонией в отборочном матче Евро-2024.

Украинская национальная команда одолела соперника со счетом 2:0 благодаря результативному удару Георгия Судакова и голу Караваева в компенсированное время после удара с невероятной дистанции.

"Как говорят, запоминается только первое и последнее. Поэтому мне запомнилась безумная поддержка болельщиков, когда мы выходили на поле, и на протяжении всего матча, и последний гол, конечно. Вышло очень хорошо. Хочу еще раз повторить, что история реально циклическая, потому что я восемь лет назад, 9 октября, дебютировал в составе сборной именно против этой команды и также выходил на замену на 86-й минуте при счете 1:0, а на 91-й мы забили второй мяч. Тогда это был не я, а сейчас это удалось мне.

Вся команда выполняла то, что говорил тренерский штаб. Сыграли очень хорошо в обороне, а в атаке все видели, что мы в состоянии создавать много моментов. Возможно, чуть-чуть подвела реализация. При счете 1:0 все продолжали показывать ту игру, которая нам присуща, а затем довели дело до конца забитым мячом. Конечно, хочется реализовывать все возможности, чтобы игра была спокойнее, но случилось как произошло. Главное - победа. Осталось еще два матча, так что будем настраиваться на них как можно лучше".

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"Хотя я вышел на 87-й минуте, но бывает так, что у тебя есть пять, семь, десять минут, и за них ты можешь успеть сделать много полезного. Возможно, в черной работе, помочь и сзади, и впереди. Это то, что мне сказал Сергей Ребров, когда я выходил, чтобы заменить игрока линии атаки. Надо было сыграть более дисциплинированно в обороне, потому что македонцы шли вперед всеми силами. С другой стороны, после перехватов у нас возникали возможности контратаковать. Еще до моего гола было два-три момента, когда мы могли закрывать матч.

Все знают, какая ситуация сейчас в нашей стране, и хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее. Чтобы мы победили, болельщики вернулись на трибуны в родных городах. Но все видят, что даже если мы играем за границей, поддержка есть. Возможно, именно она дала сопернику знать, что мы должны победить. Поддержка была невероятной! Еще запомнилось, что болельщики поддерживали нас не сидя, а стоя. Представляете два часа стоять на ногах и поддерживать игроков. Это еще раз показывает, какой наш народ несокрушимый и сильный. Здесь для нас примером являются наши воины, ВСУ, большое им спасибо.

Если смотреть с точки зрения возобновления до следующего поединка, то хорошо, что игра проходила не в поздний час. Это очень важно, потому что, как говорится, лишних часов на восстановление не бывает. У нас сильный тренерский штаб, который разберет игру Мальты и расскажет, как нам нужно действовать, чтобы добиться положительного результата. Кроме того, следует подготовиться и ментально. Понять, что легких матчей не будет. Мы вот увидели, что та самая Северная Македония очень сильная, дисциплинированная команда. Хорошие игроки у нее в атаке. Но, как оказалось, у нас гораздо сильнее. Мы все сделали правильно", - приводит слова Караваева официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Северная Македония (2:0).