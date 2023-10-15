Судаков прокомментировал победу над Северной Македонией: Невероятная атмосфера и поддержка болельщиков

Футболист оценил забитый гол и атмосферу на стадионе.

Украинский футболист Георгий Судаков поделился своими впечатлениями после победы над Северной Македонией в рамках квалификации Евро-2024. Украина одержала победу со счетом 2:0, благодаря голам Судакова и Александра Караваева.



Судаков описал свой гол следующим образом: "Я быстро вступил в борьбу за мяч, был отбор. Затем Саша Зинченко сделал невероятную передачу, я пробил, и мяч залетел в ворота. С рикошетом. Во втором тайме я пробил и упал, но увидел, что вратарь потащил мяч. Хочу еще раз просмотреть этот момент на видео."



Он также отметил, что ожидал сложного матча с сильным соперником. "У македонцев очень хорошая атака, классные футболисты, хорошо играющие один в один. Но мы создали достаточно моментов и могли забить больше. Немного не хватило реализации, но самое главное, что есть победа и три очка".



Судаков подчеркнул, что для него не имеет значения, против кого играть. "Когда выступаешь за национальную сборную, то против тебя не будет играть какая-нибудь слабая команда. Сейчас все на уровне. Нет разницы - против Англии или против Северной Македонии."



Он также выразил благодарность болельщикам за поддержку. "С такой поддержкой зрителей ты не можешь остановиться ни на секунду. Мы ее чувствовали и до матча и во время него. Невероятная атмосфера! Очень хочется поблагодарить всех болельщиков. И тех, кто пришел на стадион, и тех, кто смотрел поединок по телевизору и наслаждался игрой. Сейчас нам важно быстро восстановиться, ведь через два дня уже следующий матч с Мальтой", - цитирует Судакова официальный сайт УАФ.

Отметим, что на сайте доступно видео голов и обзор матча Украина - Северная Македония.