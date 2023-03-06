"Верю в Коноплянку": Ротань объяснил свой выбор игроков, вызванных в сборную Украины

Украинская национальная команда будет готовиться к старту отбора на Евро-2024.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань высказался по поводу списка игроков, вызванных в национальную команду на матч отбора Евро-2024 против Англии.

Накануне наставник "сине-желтых" огласил имена исполнителей, которые будут готовиться к предстоящему поединку. В частности, в состав сборной после длительного перерыва должен вернуться Евгений Коноплянка.

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"Я верю в Коноплянку, верю в то, что он принесет пользу сборной Украины. У него есть мастерство, и вместе с Андреем Ярмоленко это те игроки, с которыми можно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Можно сказать, что это была моя идея. Я понимаю, что может быть критика. Я хочу, чтобы игроки были расслабленными и верили в команду.

Сарапий - в списке, еще есть время и несколько туров. Что касается Игнатенко, то это талантливый игрок, который мне нравится. Думаю, возвращаться в УПЛ ему не нужно, но он может быть игроком более сильной команды. Мы знаем, что Бордо в Лиге 2. В лучших клубах Бельгии и Нидерландов он может играть. Мы его тоже рассматриваем", - сказал Ротань в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.