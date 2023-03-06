Ротань назвал состав Украины на матч против Англии

Исполняющий обязанности главного тренера назвал игроков, которые будут готовиться к матчу со сборной Англии.

Сборная Украины стартует в отборе к чемпионату Европы 2024 матчем против команды Англии уже 26 марта этого года.

Готовить команду к поединку будет временный главный тренер Руслан Ротань, уже определившийся с составом своей команды.

Отметим, что Ротань вызвал защитников Днепра-1 Эдуарда Сарапия и Александра Сватка, которые присоединились к уже традиционно присутствующим в национальной команде Пихальонко и Довбику. Также стоит отметить возвращение в команду Евгения Коноплянки.

Также Ротань назвал имена 13 игроков, попавших в резервный список – любого из них могут вызвать. Здесь есть подчиненные Ротаня по Александрии Никита Шевченко и Денис Мирошниченко.

Напомним, что матч Англия – Украина пройдет в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. Национальная команда начнет сбор 20 марта в столице Великобритании.