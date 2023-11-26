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Стала известна заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Антверпена

Донецкий коллектив опубликовал список доступных футболистов.
Стала известна заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Антверпена
Шахтер Донецк / shakhtar.com

Во вторник, 28 ноября, команды Шахтер и Антверпен сойдутся в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге, Германия.

Марино Пушич, главный тренер Шахтера, выбрал 26 игроков для участия в матче. Список участников был опубликован клубом в социальных сетях.

Стоит отметить, что Ефим Конопля, правый защитник команды, не включен в список из-за серьезной травмы, полученной в недавнем матче УПЛ против Полесья (0:0).

Вратари: Рудько, Ризныка и Твардовского.

Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолеишвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Козик и Ракицкий. 

Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон и Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник и Келси.



В первом матче между Шахтером и Антверпеном победу отпраздновали "оранжево-черные", несмотря на то, что они уступали со счетом 0:2 в течение игры.

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