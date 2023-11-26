Стала известна заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Антверпена

Донецкий коллектив опубликовал список доступных футболистов.

Во вторник, 28 ноября, команды Шахтер и Антверпен сойдутся в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге, Германия.



Марино Пушич, главный тренер Шахтера, выбрал 26 игроков для участия в матче. Список участников был опубликован клубом в социальных сетях.



Стоит отметить, что Ефим Конопля, правый защитник команды, не включен в список из-за серьезной травмы, полученной в недавнем матче УПЛ против Полесья (0:0).



Вратари: Рудько, Ризныка и Твардовского.

Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолеишвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Козик и Ракицкий.

Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон и Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник и Келси.

⚒ Список гравців «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів ⭐️



🔜 Гра з «Антверпеном» відбудеться 28 листопада та розпочнеться о 19:45 (18:45 CET).



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В первом матче между Шахтером и Антверпеном победу отпраздновали "оранжево-черные", несмотря на то, что они уступали со счетом 0:2 в течение игры.