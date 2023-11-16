Судьи придумали пенальти и отменили гол на 95-й минуте, спасая Реал в матче женской Лиги чемпионов

Флорентино Перес вмешался и в женский футбол?

В рамках первого тура группового этапа женской Лиги чемпионов Реал на своем поле принимал Челси.

В первом тайме команды обменялись голами, но самое интересное произошло после перерыва.

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Лондонцы вышли вперед благодаря голу Керр. "Сливочные" старались сравнять счет, что получилось, однако со скандалом. Атенеа дель Кастильо заработала пенальти, но фол был совершен за несколько метров до штрафной. Кармона своим шансом воспользовалась, забив с одиннадцатиметровой отметки.

В компенсированное время Челси отправил третий мяч в ворота Реала, но в этом случае арбитр зафиксировал пассивный офсайд, который также сомнителен.

Реал - Челси 2:2

Голы: Кармона, 10, 79 (пен.) - Черльз, 41, Керр, 74

Ранее сообщалось, что в футболе могут изменить правила, чтобы защитить судей от оскорблений игроков.