Днепр-1 не сумел сотворить чудо и вылетел из Лиги чемпионов от Панатинаикоса

Команда Александра Кучера продемонстрировала хорошую игру, несмотря на все обстоятельства.

Во вторник, 1 августа, в Афинах состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между Панатинаикосом и Днепром-1.

После первой встречи исход противостояния был практически решен. Но украинский коллектив все же был близок к тому, чтобы нивелировать преимущество оппонента.

При этом началось все не так хорошо. Уже на 15-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря голу Андража Шпорара. Днепрянам хватило меньше 10 минут, чтобы сравнят счет.

Артем Довбик прошел через двух защитников и с острого угла сумел пробить мимо голкипера.

Источник: СК Днепр-1

Вскоре Александр Кучер был вынужден делать замену. Паласиос не успел к мячу, но зато успел ударить коленом в голову Евгению Волынцу, который не смог не то, чтобы продолжить матч, а и самостоятельно покинуть поле.

Источник: СК Днепр-1

А после перерыва Днепр-1 даже вышел вперед. Денис Мирошниченко подал угловой, а Эдуард Сарапий ударом головой отправил мяч в угол ворот - вратарь был бессилен.

Украинская команда перехватила инициативу и могла даже увеличить отрыв, но все пошло не по плану. Сначала Шпорар оформил дубль, воспользовавшись передачей Филипа Джуричича, а после отметился главный арбитр.

Владимир Танчик сфолил на Паласиосе. Это нарушение тянуло на желтую карточку, но рефери пошел еще дальше и показал украинцу прямую красную, оставив Днепр-1 в меньшинстве.

При таких обстоятельствах рассчитывать можно было лишь на чудо, которое не случилось - Днепр-1 проиграл противостояние и вылетел из Лиги чемпионов в квалификацию Лиги Европы.

Статистика матча Панатинаикос - Днепр-1 второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 (по сумме двух матчей 5:3)

Голы: Шпорар, 15, 70 - Довбик, 24, Сарапий, 54.

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 12 - 6

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 17 - 16

Атаки: 106 - 111

Панатинаикос: Бриньоли - Коцирас, Едвай, Магнуссон, Хуанкар - Перес, Джуричич (Кляйнгайслер, 79), Вилена (Чокай, 66) - Паласиос (Мансини, 46), Шпорар (Йоаннидис, 79), Бернард (Вербич, 90+1).

Днепр-1: Волынец (Кинарейкин, 36) - Пасич, Адамюк, Сарапий (Сваток, 57), Каплиенко (Танчик, 69) - Бабенко, Бланко, Мирошниченко, Пихаленок (Когут, 69), Рубчинский (Гуцуляк, 69) - Довбик.

Предупреждения: Паласиос, Чокай - Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Когут.

Удаление: Танчик (прямая красная).

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