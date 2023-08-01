Шахтер намерен проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Германии
Донецкий клуб уже определился со стадионом.
Шахтер хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе Гамбурга. Об этом сообщает издание Bild.
"Горняки" обратились к немецкому клубу с просьбой проводить свои игры в еврокубках на местной арене Фолькспаркштадион, которая вмещает 57 тысяч зрителей.
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Напомним, Шахтер больше не хочет играть матчи еврокубков в Польше, где в прошлом сезоне команда играла домашние матчи в еврокубках.
По итогам прошлого сезона, донецкий клуб примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
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