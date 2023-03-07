Бенфика - Брюгге: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Бенфикой и Брюгге в Лиге чемпионов.

Во вторник, 7 марта, состоятся первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В рамках пары сыграют Бенфика (Португалия) и Брюгге (Бельгия).

По итогам первой встречи португальский клуб добыл комфортное преимущество, выиграв встречу со счетом - 2:0. Бельгийцы захотят взять реванш, но это будет сделать очень сложно.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика - Брюгге

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между Бенфика - Брюгге будет доступна в этой новости 7 марта и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

На групповом этапе бельгийский клуб шокировал футбольное общество, ведь им удалось выйти в плей-офф из группы, где были команды: Порту, Байер и мадридский Атлетико. За шесть туров им удалось набрать 11 очков, что позволило оказаться на втором месте.

Португальский гранд пробился в плей-офф с первого места, обойдя ПСЖ, Ювентус и Маккаби Хайфа. Бенфика за шесть туров ни разу не проиграла, что позволило им набрать 14 очков.

В своей истории команды встречались лишь раз - в первой матче 1/8 финала Лиги чемпионов текущего сезона. Бенфика сумела одержать победу благодаря голам Жоау Мариу и Нереса.