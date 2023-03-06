"Огромный вызов": Тренер Челси оценил ответный матч с Боруссией Дортмунд

Лондонцам придется отыгрываться после минимального выездного поражения.

Главный тренер Челси Грэм Поттер поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Перед повторной встречей у немецкой команды будет небольшое преимущество благодаря минимальной домашней победе 1:0 в первом поединке.

"Это большой и очень волнительный матч. Нас ждет большой вечер футбола на Стэмфорд Бридж, и мы с нетерпением ждем его. Мы мыслим позитивно и постараемся победить. Боруссия - топовая команда. Сейчас она набрала потрясающий ход и побеждает почти в каждой игре.

В нашем положении надо радоваться давлению. Это значит, что мы имеем фантастический шанс побороться за место в восьмерке лучших. Я просто думаю о том, насколько важно команде и клубу пробиться в четвертьфинал. Мы играем против топового соперника, это огромный вызов, но одновременно и невероятная возможность. Выложимся на поле на все сто процентов", - приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси - Боруссия Дортмунд состоится во вторник, 7 марта, в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.