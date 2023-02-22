Клопп: Вероятно, Анчелотти считает, что все решено. Честно, я тоже так думаю

Тренер Ливерпуля оценил разгромное поражение от Реала в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп проанализировал поражение от мадридского Реала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английская команда, выигрывая в два мяча, позволила сопернику отыграться и в итоге была разгромлена на своем поле со счетом 5:2.

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"Начало матча в нашем исполнении было выдающимся. Это были настоящие мы. Это было идеально - именно так, как мы хотели сыграть. Первый тайм был хорошим, за исключением пропущенных голов. При первом голе мы слегка пассивно играли впереди, а второй гол - просто ляп.

То, как мы защищались при третьем голе, никуда не годится. Так нельзя действовать в игре против команды, которая отлично играет на контратаках. Мы так и не смогли вернуться в прежнее русло. Нужно было играть, как в первом тайме, все 95 минут.

Мы поедем туда и сыграем в футбол. Это будет серьезное испытание, но сначала мы должны сыграть в Премьер-лиге и обязательно извлечь уроки из этого матча.

Вероятно, Карло Анчелотти считает, что здесь все решено. Честно, я тоже так думаю в данный момент. Но за три недели все может измениться. Мы поедем туда, чтобы победить. Это все, что я могу сказать", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал (2:5).