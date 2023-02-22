Чемпионы по xG: Ливерпуль переиграл Реал по показателю ожидаемых голов

Но победить в самом матче это не помогло.

В рамках первого матча поединка 1/8 финала Ливерпуль разгромно уступил Реалу.

Но для болельщиков "красных" все же нашлась новость, которая их слегка утешит. Мерсисайдцы переиграли соперника по показателю ожидаемых голов.

Как сообщает twitter-аккаунт xG Philosophy, Ливерпуль наиграл на 2.09 гола, а Реал на 1.66 забитых мяча.

Более того, если брать в расчет матчи с 2020 года между командами, то "сливочные" наиграли в этих противостояниях на 5.34 гола, а забили 9 в то время, как "красные" наиграли на 6.33 забитых гола, а отличились лишь трижды.

Напомним, ранее сообщалось, что Бензема повторил достижение Месси.