Ливерпуль - Реал Мадрид: видео голов и лучших моментов матча 21.02.2022
В рамках 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль на своем поле принял Реал Мадрид.
Матч получился багатым на события и очень динамичным. Уже в дебюте встречи Дарвин Нуньес открыл счет элегантным ударом пяткой.
Немногим позже Мохаммед Салах подкараулил ошибку Тибо Куртуа и удвоил преимущество "красных".
Но затем Реал перевернул игру и далее забитые мячи отправлялись только в ворота Алиссона. Первым забил Винисиус, переиграв защитника и отправив мяч в дальний угол.
Затем Алиссон, по-видимому, решил поддержать своего коллегу и также грубо ошибся, позволив бразильцу записать на свой счет дубль.
После начала второго тайма "сливочные" вышли вперед. Модрич исполнил прекрасную подачу на Милитао, который головой переправил мяч в ворота своего соотечественника.
Далее отличился Бензема после рикошета от зазитника мерсисайдцев Джо Гомеза. И завершающий аккорд поставил все тот же Бензема, выбежавший вместе с Винисиусом в контратаку.
Видео голов и обзор матча Ливерпуль - Реал
Ливерпуль - Реал 2:5
Голы: Нуньес, 4, Салах 14 - Винисиус, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67
Владение мячом: 53%-47%
Удары по воротам: 9-9
Удары в створ: 4-6
Офсайды: 0-0
Угловые: 4-3
XG: 2.15-1.78
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес (Матип, 72), ван Дейк, Э. Робертсон - Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Байцетич (Эллиотт, 85) - Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Жота, 64).
Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Вальверде, Камавинга, Модрич (Кроос, 87) - Родриго (Себальос, 80), Бензема (Асенсио, 86), Винисиус.
Предупреждения: Эллиотт - Винисиус