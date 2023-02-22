Ливерпуль - Реал Мадрид: видео голов и лучших моментов матча 21.02.2022

Вашему вниманию обзор поединка 1/8 финала ЛЧ.

В рамках 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль на своем поле принял Реал Мадрид.

Матч получился багатым на события и очень динамичным. Уже в дебюте встречи Дарвин Нуньес открыл счет элегантным ударом пяткой.

Немногим позже Мохаммед Салах подкараулил ошибку Тибо Куртуа и удвоил преимущество "красных".

Но затем Реал перевернул игру и далее забитые мячи отправлялись только в ворота Алиссона. Первым забил Винисиус, переиграв защитника и отправив мяч в дальний угол.

Затем Алиссон, по-видимому, решил поддержать своего коллегу и также грубо ошибся, позволив бразильцу записать на свой счет дубль.

После начала второго тайма "сливочные" вышли вперед. Модрич исполнил прекрасную подачу на Милитао, который головой переправил мяч в ворота своего соотечественника.

Далее отличился Бензема после рикошета от зазитника мерсисайдцев Джо Гомеза. И завершающий аккорд поставил все тот же Бензема, выбежавший вместе с Винисиусом в контратаку.

Видео голов и обзор матча Ливерпуль - Реал

Ливерпуль - Реал 2:5

Голы: Нуньес, 4, Салах 14 - Винисиус, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67

Владение мячом: 53%-47%

Удары по воротам: 9-9

Удары в створ: 4-6

Офсайды: 0-0

Угловые: 4-3

XG: 2.15-1.78

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес (Матип, 72), ван Дейк, Э. Робертсон - Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Байцетич (Эллиотт, 85) - Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Жота, 64).

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Вальверде, Камавинга, Модрич (Кроос, 87) - Родриго (Себальос, 80), Бензема (Асенсио, 86), Винисиус.

Предупреждения: Эллиотт - Винисиус